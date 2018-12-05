Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, 2016-17 sezonu başında 105 milyon euroya Manchester United'a yolladıkları Paul Pogba'yı geri almak için girişimlerini hızlandırdıklarını açıkladı.

JUVENTUS'A GERİ DÖNÜYOR

The Sun'ın haberine göre, Manchester United'da beklentilerin altında kalan Paul Pogba, Juventus'a geri dönüyor.

MOURİNHO İLE BİR TÜRLÜ ANLAŞAMADI

2016-17 sezonu başında 105 milyon euroya Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Jose Mourinho ile de yıldızını bir türlü barıştıramadı.

GERİ DÖNMEİ İÇİN TEKLİFİMİZİ YAPTIK

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Pogba'yı İtalya'ya geri döndüreceklerini şu sözlerle açıkladı:

"Geri dönüş? Onun geri dönmesi için bir süre önce görüşmelere başladık. Çok iyi bir oyuncu ama şu an Manchester United oyuncusu. Takımın şu anki kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz."