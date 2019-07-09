Pogba ManU'dan ayrılmak istiyor

Dünya futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan Paul Pogba, kulübü Mnachester United'dan ayrılmak istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Fransız yıldızın menajeri Mino Raiola, transfer ile ilgili İngiliz basınına konuştu. Pogba'nın hiçbir şeyi yanlış yapmadığına vurgu yapan Raiola, "Kulüp, oyuncumun düşüncelerini uzun zamandır biliyordu, insanların yanlış bilgilerle Pogba'yı eleştirmesi utanç verici. Paul her zaman saygılı ve profesyonel davrandı." ifadelerini kullanarak 26 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.

REAL VEYA JUVENTUS

Raiola, "Umarım, en kısa süre içerisinde tüm tarafları mutlu edecek bir çözüm bulunur." diyerek sözlerini noktalarken, Pogba'nın isminin anıldığı Real Madrid ve İtalyan devi Juventus'a transfer olabileceği belirtildi.