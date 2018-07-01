Pogba: Mbappe benden daha yetenekli

Fransa Milli Takımı'nın orta sahasında görev alan Paul Pogba, Arjantin maçının yıldızı Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler kullandı.

''BEN BÖYLE YETENEK GÖRMEDİM''

19 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında konuşan Pogba, ''Kylian benden çok daha yetenekli bir oyuncu. Bu yaşta yaptıklarını görüyor musunuz? Ben böyle bir yetenek hiç görmemiştim. Çok hızlı bir çocuk.'' şeklinde konuştu.

PELE'DEN MBAPPE'YE TEBRİK

Mbappe'nin Arjantin maçındaki etkileyici performansının ardından Brezilya efsanesi Pele, Mbappe'yi Twitter adresinden kutlamış ve ''Tebrikler Mbappe! Diğer maçlarda başarılar. Brezilya hariç'' paylaşımında bulunmuştu.