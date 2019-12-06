Pogba: Müslüman olmak beni çok değiştirdi

The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söyledi.

POGBA'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekti.

"MÜSLÜMAN OLARAK HAYATTA BİR ŞEYLERİ FARK ETTİM"

"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm"

"İSLAMİYET, TÜM İNSANLARA VE HER ŞEYE SAYGIDIR"

"İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır"





"ÇOK FARKLI ŞEYLER HİSSETTİM"



"Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri."

"DAHA İYİ BİR İNSAN OLDUM"

"İbadet etmenin sebebi af diliyorsun ve sağlığın, sahip olduğun her şey için şükredyorsun. İslamiyet, gerçekten zihnimi açtı ve belki de beni daha iyi bir insan yaptı. Öbür dünya hakkında çok daha fazla düşünüyorsun"

