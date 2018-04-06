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Pogba, Pep Guardiola'ya önerildi

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın transferinin devre arasında kendilerine teklif edildiğini söyledi.

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Premier Lig ekiplerinde Manchester City'yi çalıştıran 47 yaşındaki Katalan teknik adam, ara transfer döneminde menajer Mino Raiola'nın Pogba ve Mkhitaryan için kulüple temasa geçtiğini açıkladı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR FUTBOLCU"

Guardiola, iki yıl önce 89 milyon sterlinlik bonservisle Manchester United'a gelen 25 yaşındaki Pogba ile ilgilenip ilgilenmediği sorusunu yanıtsız bırakırken, Fransız yıldız için "olağanüstü, üst düzey bir futbolcu" ifadesini kullandı.

İngiliz basınında kariyerini Manchester United'da sürdüren Pogba'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddiaları yer alıyor. 29 yaşındaki Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan ise devre arasında Arsenal'a transfer olmuştu.

POGBA'DAN PEP'E CEVAP

Guardiola'nın bu açıklamalarına Paul Pogba'dan yanıt gecikmezken, instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta "Ne dedin?" sorusunu sordu.

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