Pogba: Real Madrid herkes için bir rüya

Türkiye'nin de bulunduğu Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Paul Pogba, Moldova ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Manchester United'daki son durumu ve geleceği ile ilgili konuştu.

HOCAMIZ TAKIMIN BAŞINDA KALMALI

Manchester United'da oynamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Oynuyorum ve yeni bir menajer var." dedi. Manchester United'da geçici olarak göreve getirilen Ole Gunnar Solskjaer ile harika bir ilişkileri olduğunu söyleyen Solskjaer, Norveçlinin takımda kalması gerekçiğini söyledi.

Bir önceki teknik direktör Jose Mourinho'nun görevdeyken takımdan ayrılması gündeme gelen ve Solskjaer geldikten sonra ilk 3 maçta 4 gol atan Fransız oyuncu, Norveçli için, "Kesinlikle kalmasını istiyoruz. Aldığımız sonuçlar harika. Onunla güzel bir ilişkimiz var ve o da oyuncularla çok iyi anlaşıyor. Bir futbolcu mutlu olduğunda, onu mutlu eden şeyin kalması için mücadele eder. Solskjaer de bunu hak ediyor. Bu kulüple ilgili her şeyi biliyor" diye konuştu.

"REAL MADRİD HERKES İÇİN BİR RÜYADIR"

Real Madrid'in sorulması üzerine de İspanyol devini öven Pogba, "Şu anda Manchester United'da mutluyum. Ancak Real Madrid, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Her zaman söylediğim gibi Real Madrid için oynamak herkes için bir rüyadır" ifadelerini kullandı.