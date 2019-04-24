Pogba, Real Madrid yolunda

Pogba'nın Manchester United'dan ayrılacağı haberleri gün geçtikçe artıyor.
Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılma kararı aldı ve bu kararı takım arkadaşlarına bildirdi.
ZİDANE DA POGBA DA TRANSFERİ İSTİYOR
L'Equipe'te yer alan habere göre İngiliz ekibi, Fransız oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde transfere engel olmayacak.
Manchester United, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Pogba'nın Real Madrid'e olası transferiyle iyi bir bonservis bedeli bekliyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya elenmesi ve Everton'a kaybedilen 4-0'lık maç sonrası zora giren Devler Ligi bileti nedeniyle Pogba'nın ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz hafta Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 26 yaşındaki yıldızı takımda görmek istediğini açıklamıştı.