Pogba, Real Madrid'e gitmek istiyor

Zidane'ın geri dönmesiyle yeniden çıkışa geçen Real Madrid, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Fransız teknik adamın Pogba, Mbappe ve Hazard'ı listesine aldığını belirtiliyor.

POGBA, MANU'YU REDDETTİ

Marca, Pogba'nın Real Madrid'e transfer olmaya yeşil ışık yaktığını yazdı.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Paul Pogba'nın kulübünden gelen teklifi reddettiği ifade ediliyor.

Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte oynadığı futbol ve skora katkılarıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Fransız futbolcu, İngiltere'de mutlu olmasına rağmen Real Madrid'e gitmek istiyor.

2016 yazında Juventus'tan 105 milyon euroya Manchester United'a transfer olan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüyle 2021'in Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.