Pogba: Sadece babalık yapıyorum

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından günlerini evlerinde geçiren futbolcular, kulüplerinin resmi sosyal medya hesaplarından taraftarlarla bir araya geliyor.
Manchester Unitedlı futbolcu Paul Pogba da kulübün internet sitesinde yayınlanan programa katılarak, günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.
Pogba, evde ailesiyle izole bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Sadece babalık yapıyorum, o yetiyor, beni meşgul ediyor. Yemek yapıyorum, eşime yardım ediyorum ve normal bir baba oluyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.
''BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİN''
Taraftarlarına evde kalmarına yönelik çağrıda bulunan Fransız futbolcu, "Manchester United’ı desteklemeye devam edin. Umarım yakında geri döneceğiz. Futbola dönmek ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.