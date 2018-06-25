Pogba: Son dünya kupam olabilir

Fransa'nın süper yıldızı Paul Pogba, Rusya'da son Dünya Kupası'nı oynuyor olabileceğini açıkladı.

15 Temmuz'da Fransa formasıyla kupayı kaldırmak istediğini söyleyen Pogba, "Belki de bu benim son Dünya Kupamdır. Bilemiyorum. Bu kupayı tüm keyfiyle yaşıyorum ve yaşamak istiyorum. Eleştirileri dikkate almıyorum. Bu eleştirilere sahada oyunumla cevap vermeye çalışıyorum." dedi.

KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUM

"Bu forma altında en iyi performansımı vermek istiyorum." diyerek sözlerine devam eden Pogba, "Fransa için, takımım için en iyi oyunumu oynamaya çalışıyorum. Bu Dünya Kupası'nı kazanmayı gerçekten çok istiyorum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Son Dünya Kupam" sözlerine açıklama getirmesi istenen Pogba, "Gerçekleri göz önünde bulunduruyorum. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Belki sakatlanırım, belki benden daha iyi oyuncular gelir. Fakat, umudum bir tane daha böyle bir kupa oynayabilmek. Bazı oyuncular kariyerlerinde bir kez bile Dünya Kupası oynayamıyor." cevabıyla konuşmasını noktaladı.