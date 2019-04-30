Pogba: Yorumcular bizi eleştirmek için para alıyor

Premier Lig devi Manchester United'in Fransız yıldızı Paul Pogba, spor programlarında kendisini eleştiren yorumculara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pogba, futbol eleştiremenlerinin kendisine eleştirmesine takılmadığını dile getirirken, "Futbol yorumcularının eleştirilerine takılmıyorum. Bu tip sözleri, kameralar karşısında söylemeleri için onlara para ödeniyor. Bunun farkındayım. Ben sadece sahada işimi yapıyorum." dedi.

"İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYİP PARA ALIYORLAR"

26 yaşındaki yıldız futbolcu, konuşmasının devamında kendsine oynaması için para verildiğini ve bunun için mücadele edeceğini aktararak, "İstediklerini söyleyip yapıyorlar ve paralarını kazanıyorlar. Bana ise konuşmam için değil oynamam için para ödeniyor. Bundan sonra da giydiğim forma için mücadele edeceğim." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Paul Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol 11 asistlik performans sergiledi.