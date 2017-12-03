Pogba'nın umudu City oyuncularının sakatlanması

Premier League'in 14. haftasında Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Manchester United, liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e indirdi.

MANCHESTER DERBİSİNDE YOK

Arsenal karşısında atılan iki golün hazırlayıcısı olan, ancak 74. dakikada yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Paul Pogba, önümüzdeki hafta oynanacak Manchester derbisinde takımını yalnız bırakacak.

SAKATLANIRLARSA RİTİMLERİ BOZULUR

Ligin geride kalan bölümüne Manchester City damga vurmuş olsa da, Pogba şampiyonluk yarışında dengelerin hâlâ değişebileceği görüşünde. Ancak Fransız yıldızın bu ihtimale ilişkin umut bağladığı faktör bir hayli farklı.

BBC'nin hazırladığı bir programa röportaj veren Pogba, ligin ilerleyen bölümünde City'nin bocalayacağına inandığını belirterek, "Böyle sözler kulağa hoş gelmeyebilir, ancak bizim yaşadığımız gibi City'nin de bazı önemli oyuncuları sakatlanırsa onların da ritmi bozulabilir. Biz sezonun geride kalan bölümünde çok fazla sakatlık yaşadık ve bu sebeple birçok kritik maça eksiklerle çıktık. Onlar da benzer bir durumla karşılaşırsa belki bu kez biz fark yaratabiliriz." diye konuştu.