Polis, Ronaldo'dan DNA örneği istedi

Hakkında 2009 yılına ait tecavüz iddiaları bulunan Juventus'un yıldızı Ronaldo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Las Vegas polisi İtalya'ya resmi bir yazı göndererek Ronaldo'nun DNA örneğini talep etti.

2009 yılında Las Vegas'ta yaşandığı iddia edilen ve Cristiano Ronaldo'nun suçlandığı taecavüz davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Las Vegas polisi devam eden soruşturma kapsamında yıldız futbolcunun DNA örneğini talep eden resmi bir yazıyı İtalyan yetkililere gönderdi.

Ancak Las Vegas polisinin talep yazısında herhangi bir mahkeme kararı yer almadı Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen gelişmeyi küçümseyerek 2009'da yaşandığı iddia edilen tecavüz iddiasını tekrar reddetti.

Konu hakkındaki soruşturma 2009 yılında kapanmış, ancak geçtiğimiz ağustos ayında tekrar açılmıştı.