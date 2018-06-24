Polonya elendi Kolombiya şansını sürdürdü

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun iddialı takımı Polonya, Senegal'den sonra Kolombiya'ya da yenilerek turnuvaya erken veda etti.
2 MAÇTA PUANSIZ VEDA
Gruptaki ilk maçında Senegal'e 2-1 yenilen Polonya, Kolombiya karşısında dağıldı. Mina, Falcao ve Cuadrado'nun golleriyle rakibine 3-0 yenilen Polonya gruptan çıkma şansını kaybetti.
Gündüz oynanan maçta Japonya ile Senegal'in 2-2 berabere kalarak 4'er puana ulaşmasıyla puansız Polonya'nın son 16 şansı kalmadı.
3 puanlı Kolombiya son maçta 4 puanlı Senegal'le karşılaşacakken, puansız Polonya, 4 puanı bulunan Japonya ile karşılaşacak.