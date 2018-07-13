Polonya'da Jerzy Brzeczek dönemi

Polonya Milli Takımı'nda Adam Nawalka'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jerzy Brzeczek getirildi.

23 TEMMUZ'DA İMZA

Polonya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan 47 yaşındaki Brzeczek'in basın tanıtımının 23 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ülkesinde Rakow, Lechia Gdansk, Katowice gibi takımlarda çalışan Polonyalı teknik adam, son olarak Wisla Plock'ta görev yapmıştı. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayan Polonya'da teknik direktör Nawalka ile yollar ayrılmıştı.