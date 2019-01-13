Popescu: Galatasaray başka Fatih Terim bulamaz

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu, beIN Sports Haber kanalına verdiği röportajda Galatasaray için şampiyonluğun en büyük favorisi sözlerini kullandı.

Romanyalı eski futbolcu, ''Fatih hoca gibi bir teknik direktörü Galatasaray bulamaz. Geçen sezon zor durumda Galatasaray'a geldi ve şampiyon yaptı. Her sezon şampiyon olacak değil. Öyle olsa diğer kulüplerin kapısını kapatmak lazım. Galatasaray, yine şampiyonluğun en büyük favorisi çünkü diğer takımlarda böyle bir hoca yok.'' şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılı takımın genç defans oyuncusu Ozan Kabak hakkında da konuşan Popescu, ''Ozan Kabak iyi bir oyuncu ama zamana ve gelişime ihtiyacı var. Daha da iyi olacaktır.'' dedi.