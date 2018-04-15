Popescu tarihi kramponlarını satışa çıkardı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Popescu, 2000 yılında UEFA Kupası final maçında Arsenal'a karşı giydiği kramponlarını bir yardım kuruluşuna destek olmak amaçlı açık artırma ile satışa çıkardığını açıkladı.

AÇIK ARTIRMAYI KAZANAN MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Rumen eski futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Mihai Nesu tarafından kurulan ve çocuklara yardım etmeyi amaçlayan Oradea adlı organizasyona katkıda bulunmak için, sarı-kırmızılı kulüple büyük anıları olan kramponlarını satışa çıkardığını bildirdi.

En yüksek fiyatı öneren kişinin bu kramponların sahibi olabileceği belirtilirken, satış işleminin 30 Nisan'da sona ereceği, kazanan kişinin ise mayıs ayı başında açıklanacağı ifade edildi.