Popov'dan Trabzonspor itirafı

Spartak Moskova'nın Bulgar yıldızı Ivelin Popov'dan Trabzonspor ile ilgili flaş bir itiraf geldi.

TRABZON'DA OYNAMAYI KABUL ETMEDİM

Sezona Spartak Moskova'da başlamasına rağmen her şeyin olabileceğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Takımda da kalabilirim, başka bir takıma da gidebilirim. Trabzonspor bana çok yüksek bir maaş önermişti ancak Avrupa'da oynamaı reddettim. Eğer bir daha teklifte bulunurlarsa bunu değerlendiririm" ifadelerini kullandı. Bu sezon 21 maçta forma giyen Popov sadece 1 asist üretebildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2019'da sona eriyor.