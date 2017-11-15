Popovich Spurs'le 500. deplasman galibiyetini aldı

Başantrenör Gregg Popovich'in deplasman maçlarında 500. galibiyete en hızlı ulaşan çalıştırıcı unvanını kazandığı mücadelede San Antonio Spurs, Dallas Mavericks'i 97-91'lik skorla geçti.

POPOVİCH'İN 500. GALİBİYETİ

Spurs'te 32 sayı kaydeden LaMarcus Aldridge bu sezonki en iyi performansını sergiledi. Patty Mills 19, Manu Ginobili 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich, çalıştırdığı takımlarla deplasman maçlarında 500'üncü galibiyete en hızlı ulaşan çalıştırıcı oldu.

Çıktığı 835'inci deplasman karşılaşmasında 500'üncü galibiyetine ulaşan Popovich, Pat Riley'in rekorunu 41 maç geliştirdi. Bu sezon sadece 2 galibiyeti bulunan 13 mağlubiyetli Mavericks'te Dennis Smith Jr. 27 sayı ve 6 ribaunt, Harrison Barnes 16 sayı ve 8 ribaunt, J.J Barea 16 sayı ve 6 ribaunt ile mücadele etti.