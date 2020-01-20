Portekiz basını: Beşiktaş Sporar'ı alıyor

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği ancak TFF harcama limitleri sebepleriyle transferini bitiremediği Andraz Sporar için tekrar yarışa girdiği iddia edildi.

YA BEŞİKTAŞ YA SPORTİNG

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Slovan Bratislava forması giyen 25 yaşındaki forvetin takımının cumartesi günü oynadığı Orenburg maçında herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen forma giymediği ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş ya da Sporting Lisbon takımlarından birine transfer olacağı belirtildi.

Yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın Andraz Sporar ile ilgilendiği ancak daha sonra transferden vazgeçtiği belirtilmişti.

Bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 26 maça çıkan Andraz Sporar 20 kez rakip takım ağlarını havalandırmayı başardı.