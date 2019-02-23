Portekiz basını: Polis hakemi zor kurtardı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı ve 0-0'lık sonucun ardından ilk maçtaki 2-1'lik yenilgi ile Avrupa'ya veda ettiği maçta hakemlerin verdiği kararlar tepki toplarken, Portekiz basını karşılaşmanın ardından gelişen olaylarla ilgili dikkat çeken detayları aktardı.

A Bola Gazetesi, son düdüğün ardından soyunma odasında Fatih Terim ve ekibi ile hakem dörtlüsü arasında gergin anların yaşandığını belirtirken, Fatih Terim'in hakemleri koridoarlarda beklediğini ve özellikle 4. hakem Radu Ghinguleac başta olmak üzere büyük tepki gösterdiğini belirtti.

HAKEMLERİ POLİS DIŞARI ÇIKARDI

Deneyimli hocanın hakemlere bağırarak tepki gösterdiğinin belirtildiği haberde, hakem Ovidiu Hategan ve ekibinin yaşananların ardından emniyet güçlerini çağırdığı ve stattan da polis kordonunda ayrıldığı ifade edildi.

FATİH TERİM MAÇ SONUNDA TEPKİ GÖSTERDİ

Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın sonunda elenmelerinde hakemlerin performansının büyük rol oynadığını belirterek, "İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, bu maçta olmayan ofsayt, Günahı UEFA'nın boynuna. Eleyebilirdik ama bu sezon her türlü hakem hataları bize tatsız zamanlar yaşattı" demişti.

İLK MAÇTA PENALTI, İKİNCİ MAÇTA OFSAYT

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı ilk maçta hakem Jesus Gil Manzano Marcao'nun omzuna çarpan topta Portekiz ekibi lehine penaltı vermiş; ikinci maçta da Emre Akbaba'nın ağlara gönderdiği gol öncesinde ilk vuruşu yapan Diagne, ofsayt pozisyonunda olmamasına rağmen ofsayt bayrağı çıkmıştı.