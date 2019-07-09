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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan ceza

Portekiz Futbol Federasyonu, sahte beyan vermesi nedeniyle İkinci Lig takımı Academico de Viseu'yu 3 sezon boyunca liglerden men etti.

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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan ceza

Portekiz Futbol Federasyon, evraklarında sahtecilik ve yanlış beyanda bulunan  İkinci Lig takımlarından undefined Academico de Viseu'ya büyük bir ceza kesti.

BORÇSUZ GÖSTERDİLER

 Academico de Viseu, üç oyuncusuna borcu olmasına rağmen, federasyona tüm oyunculara maaşlarının ödendiğini bildirdi

Takımın federasyona sahte beyan verdiği anlaşılması üzerine Portekiz Futbol Federasyonu, Academico de Viseu'yu 3 sezon boyunca liglerden men etti. Böylece Portekiz ekibi, hiçbir maça çıkmadan 3 lig düşmüş olacak.

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