Portekiz Ligi için gözler 30 Mayıs'a çevrildi

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da ertelenen liglerin geleceği belli olmaya başladı.
Hollanda'da sezonun devam etmeyeceği kararlaştırılırken Fransa'da sezon tescil edildi ve PSG şampiyon ilan edildi.
Bir başka Avrupa ülkesi Portekiz ise mayıs ayının sonunda futbola geri dönmeyi planlıyor.
30 MAYIS'TA BAŞLAYABİLİR
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, salgın nedeniyle ertelenen ligin 30 Mayıs'ta yeniden başlayabileceğini duyurdu.
Costa, maçların kapalı kapılar ardında oynayacağını bildirirken, ligin yeniden başlaması için sağlık bakanlığından onay alınması gerektiğine de vurgu yaptı.
24 haftası oynanan Portekiz Ligi'nde, kalan 10 haftanın tamamlanması bekleniyor. 24 hafta sonunda ligin zirvesinde 60 puanla Porto bulunurken, ikinci Benfica ise 59 puana sahip.