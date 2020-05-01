Portekiz Ligi için gözler 30 Mayıs'a çevrildi

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Beşiktaş'ta futbolculara borçların bir kısmı ödendi Futbolcuların bir kısmının biriken borçlar nedeniyle indirimi kabul etmediği Beşiktaş'ta yönetim, oyuncularına 45 milyon TL'lik bir ödeme yaptı.

2 Diagne'den ilginç maske bağışı Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de koronavirüs nedeniyle maske bağışladı. Bu maskelerin üzerinde ise kendi fotoğrafına yer verdi.

3 Fellaini ve Witsel, Standard Liege'e borç verdi Batma noktasına gelen Standard Liege'nin eski futbolcuları Fellaini ve Axel Witsel'in, kulübe borç verdiği öğrenildi.

4 Mehmet Topuz, F.Bahçe'den ayrılık sürecini anlattı Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topuz, kulüple yollarının ayrılma nedenini açıkladı. Topuz, "Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat dalınca, kulüple tüm bağlarım koptu" dedi.

5 Isimat-Mirin, Beşiktaş'a geri geldi Beşiktaş'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığı Isimat-Mirin, ülkede liglerin tescil edilmesinin ardından siyah-beyazlılara geri döndü.

6 Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı-lacivertli kulüple görüştüğünü doğruladı.

7 Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ‘halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

8 PSG şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler arasında yer alan Fransa Ligue 1’de, şampiyon belli oldu.

9 Ronaldo, İtalya'ya dönmek istemiyor Cristiano Ronaldo, Dybala'nın son yaptırdığı koronavirüs testinin de pozitif çıkması üzerine, Juventus yönetimiyle iletişime geçti. Portekizli yıldız, bir süre daha İtalya'ya dönmeyeceğini bildirdi.