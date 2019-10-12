Portekiz, Lüksemburg'u rahat geçti

Portekiz, 16. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle Lüksemburg karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanada atılan topu alan Semedo, cezasahasına girip kaleye yöneldi. Kaleciden dönen topu Bernardo Silva tamamladı ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.
PORTEKİZ ZORLANMADI
65. dakikada sahneye Cristiano Ronaldo geçti. Rakip oyuncudan presle aldığı topla cezasahası sol ön çizgisi yakınında buluşan Ronaldo, klas bir aşırtmayla kaleciyi avladı ve topu ağlarla buluşturdu.
Maçta son sözü Guedes söyledi ve 890'da attığı golle Portekiz'in galibiyetini ilan etti: 3-0. Bu sonucun ardından puanını 11 yaptı ve lider Ukrayna'yı takibini sürdürdü. Lüksemburg ise 4 puanda kaldı.