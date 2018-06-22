Portekiz savunmasından Ronaldo'ya övgüler

2018 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk iki maçta 4 gol atarak turnuvaya damga vuran Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarından büyük övgü aldı. Portekiz Milli Takımı'nın Ronaldo'dan beklentisi büyük.

RONALDO DÜNYANIN EN İYİSİ

Portekiz Milli Takımı'nın stoperi Jose Fonte, "Cristiano dünyanın en iyi oyuncusu ve sahada yaptıkları beni hiç şaşırtmıyor. O böyle oynayabilmek için kendini hazırladı. Onunla aynı takımda oynamak inanılmaz, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli gücü. Biz savunmadaki görevimizi başarılı bir şekilde tamamlarsak, o da kendi görevini şüphesiz yerine getirecektir." şeklinde konuştu.

Southampton ve Portekiz Milli Takımı'nın sağ beki Cedric Soares de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdıranlar arasındaydı.

GOL KONUSUNDA ONA GÜVENEBİLİRSİNİZ

Soares, Ronaldo için, "Gol atma fırsatı yakaladığında çoğunlukla, fırsatları başarılı bir şekilde gole çeviriyor. Çoğu forvet yakaladığı beş gol fırsatından birini değelendirebiliyor. Normal olan da bu, beni forvete koysanız on pozisyondan biri gol olur. Ronaldo bir veya iki gol fırsatı yakaladığı an garanti gol atıyor. Ona bu konuda güvenebilirsiniz. Biz de elimizden geleni veriyoruz maçta, ama o olmadan oynamak çok zor, herkesin ondan beklentisi büyük." yorumlarında bulundu.