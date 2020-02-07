Portekiz'de, J. Mendes ve kulüp başkanlarına soruşturma

Footballeaks'in kurucusu Rui Pinto'nun Macaristan'da yakalanıp Portekiz'e iade edilmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Portekiz mahkemeler, Pinto'nun ele geçirdiği belgeler ışığında büyük bir operasyona başladı.

ÜNLÜ OYUNCULARIN TRANSFERLERİNDE YAPILAN USULSÜZLÜKLER ORTAYA ÇIKTI

Sabado'nun haberine göre aralarında Porto ve Benfica başkanları ile ünlü menajer Jorge Mendes'in bulunduğu birçok kişiye soruşturma açıldı.

Suçlamalar kara para aklama ve vergi kaçırma.

Şu ana kadar en büyük suçlama Porto Başkanı Pinto da Costa'ya getirildi.

Maliye Bakanlığı denetçileri Pinto da Costa'nın , Radamel Falcao, Jackson Martinez, Iker Casillas, James Rodriguez, Imbula, Mangala, Danilo gibi oyuncuların transferlerinden (toplam 15 transfer) 20 milyon euroyu zimmetine geçirdiğini belirtiyor.

Benfica, Sporting Lisbon, Maritimo, Braga, Estoril, Guimaraes ve Portimonense kulüpleri de soruşturma altında.

Benfica'da Carrillo, Pizzi, Jimenez, Julio Cesar, Ola John ve Jonas transferlerinin şüpheli olduğu ifade ediliyor.