Portekiz'den asker selamı paylaşımı

A Milli Takım futbolcularımızın, Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra asker selamı vermesi dünya gündemine gelmişti.

GÖZLER ŞİMDİ UEFA'DA

UEFA, hem Türkiye'ye hem de futbolcularımıza soruşturma açmıştı. Bu olayların üzerine Avrupa Ligi'nde gol atan Başakşehirli İrfan Can Kahveci de asker selamı vermiş, UEFA yine soruşturma başlatmıştı.

Dün oynanan Portekiz-Litvanta EURO 2020 grup eleme maçında benzer bir durum yaşandı.

Portekiz'in 6-0 kazandığı karşılaşmada, Pizzi'nin golünden sonra Portekiz'in resmi Twitter hesabı, Pizzi'nin asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.

Türkiye'ye karşı soruşturma başlatan UEFA'nın Portekiz'e karşı nasıl bir tutum içinde olacağı merak konusu.