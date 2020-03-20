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Portland, çalışanları için fon oluşturdu

Portland Trail Blazers, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan lige rağmen çalışan ücretlerinde 1.4 milyon doları ödeyeceğini açıkladı.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgınının etkisini ortadan kaldırmak için NBA elinden geleni yapsa da, ligin askıya alınma durumu söz konusu.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde doğrudan etkilenecek ekiplerden biri de Portland.

Ancak Portland, onlarla çalışan kişilerin ihtiyaç duydukları finansal yardımı almasını sağlamak için harekete geçiyor. 

1.4 MİLYON DOLARLIK FON

Çalışanları adına 1.4 milyon dolarlık fon oluşturmayı amaçlayan kulübün, bu kararı Blazers başkanı Jody Allen'ın çalışanlarının mali durumunu daha da güvenli hale getirmek için verdiğini açıkladı.

Blazers CEO'su Chris McGowan, "Bu, Jody için sezonumuzun askıya alınmasına ilişkin maaşlarından mahrum kalan yarı zamanlı çalışanlarla ilgilenmemiz açısından çok önemliydi" dedi.

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