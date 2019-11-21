Portland, Pau Gasol'ü serbest bıraktı

Portland, Pau Gasol'le yollarını ayırdı...

39 yaşındaki Gasol, ameliyatından sonra sol ayağından başarılı bir şekilde rehabilitasyon süreci geçirememişti.

KOÇLUK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Gasol, Blazers'ın kendisinin koçluk rolü için detaylar üzerinde çalıştığını söyledi.

Gasol, oynadığı 18 NBA sezonunda iki şampiyonluk kazanmış ve altı All-Star maçına seçilmişti.

Önceki sezon San Antonio Spurs'ün kontratını satın alması sonra Milwaukee Bucks ile anlaşan Gasol, sezonu kapatmasına neden olan ayak sakatlığından ötürü, Milwaukee ile sadece üç maç oynamıştı.

Gasol, sezonu sadece 30 maç oynayarak geçirmiş ve kariyerinin en düşük rakamlarını, 3.9 sayı ve 4.6 ribaundı tutturmuştu. Gasol, temmuz ayında Blazers ile bir yıllık bir anlaşma imzalamıştı.