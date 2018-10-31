Portland'dan Houstan'a 19 sayı fark

Sezon başından bu yana hücumda problem yaşayan Houston Rockets bu zaafını, Portland maçında da aşamadı. Houston'ın iki yıldızı Cris Paul ve Carmelo Antony ilk yarıda kullandıkları toplam 16 şutta sadece 2 isabet bulabilince devre konuk ekip Portland'ın 51-36'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

PORTLAND FARK ATTI

Maçın ikinci yarısında Houston'in geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve mücadeleden Portland, 104-85 galip ayrıldı. Maçın en skorer isimleri Portland adına 22 şer sayı kaydeden Damien Lillard ve Jusuf Nurkic oldu. Adale sakatlığı nedeniyle Hosuton'da Harden bu maçta da forma giymezken Cris Paul 17 sayı üretti.

Günün bir diğer maçında da Oklahomo City Thunder, Los Angeles Clippers'ı ikinci yarıdaki iyi oyunuyla mağlup etmeyi başardı. İlk yarıyı 67-54 geride kapatan Oklahoma, üçüncü çeyrekte rakibine 39-10'luk üstünlük kurunca maçta kontrolü eline aldı ve sahadan 128-110 galip ayrıldı. Oklahoma'da 32 şer sayı kaydeden Paul George ve Russel Westbrook galibiyetin mimarları oldu. Paul George 12 de ribaunt alarak double double yaptı. Clippers adına 27 sayi üreten Gallinari'nin bu sayıların sadece 4'ünü ikinci yarıda bulması konuk ekip adına gecenin özeti niteliğindeydi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Miami Heat: 125-113

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 136-114

Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-107

Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-105

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 129-112

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 85-104

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 107-95

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 128-110