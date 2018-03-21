Portland'ı Houston Rockets durdurdu

NBA'de Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 115-111 yendi. Konuk ekibin yıldızı James Harden maçı 42 sayıyl atamamlarken, Blazers'ın 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Houston'da Chris Paul, ikisi bitime 1.3 saniye kala olmak üzere kaydettiği 22 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Houston, üst üste 6. maçını kazanırken; deplasmanda da 23 maçta 22. kez galip geldi. Trail Blazers'ta Al-Farouq Aminu'nun 22 ve Yusuf Nurkic'in 21 sayı 11 ribaunt'luk performansları yenilgiyi önleyemedi.

Sahasında oynadığı 19 maçta 18 galibiyet elde eden Blazers'ın en skorer iki ismi Damien Lillard ve CY McCollum toplam 28 sayıda kaldı. İkili 32 atışta sadece 9 isabet buldu. 12 üç sayılık atışta ise sayı kaydedemediler.