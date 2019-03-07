Porto Roma'yı yenerek çeyek finale çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Estadio do Dragao Stadı'nda Roma'yı konuk etti. Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı maçta Porto, uzatmalarda kazandığı penaltı golüyle sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
İtalya'da oynanan ve 2-1 biten ilk maç sonrasında Portekiz'deki mücadele Tiquinho, Marega ve De Rossi'nin golleriyle 2-1'lik Porto üstünlüğüyle sona erince maç uzatmaya gitti.
ALEX TELLES AFFETMEDİ
Dakikalar 117'yi gösterdiğinde eski Galatasaraylı Alex Telles, hakem Cüneyt Çakır'ın VAR kararı sonrası çaldığı penaltıda topun başına geldi ve skoru 3-1'e getirerek turu Porto'ya kazandırdı.