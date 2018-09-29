Porto ve G.Saray'da sakatların son durumu

Erzurumspor engelini tek golle aşan Galatasaray'da, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak zorlu Porto maçı öncesi yürekleri ağızlara getiren iki sakatlık yaşandı.

ALBAYRAK: EMRE MAÇA YETİŞİR

29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Kone ile çarpışan Emre Akbaba, acı içerisinde yerde kaldı. Tedavi olduktan sonra oyuna geri dönen Emre, devam edemedi ve yerini Fernando'ya bıraktı. Emre'nin durumunun bugün belli olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Emre Akbaba darbe almış ama ciddi bir şeyi yok. Doktorla konuştum. İnşallah Porto maçına yetişecek" ifadelerini kullandı.

Arka adalesinde sakatlık yaşayan Eren Derdiyok'un durumu da MR'ın ardından belli olacak.

PORTO'DA DA İKİ SAKAT VAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Ligi'nin 6. haftasında evinde Tondela'yı 1-0 mağlup etti.

Porto’da Aboubakar, Galatasaray maçı öncesi rakibinden ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında oyundan çıktı.

Portekiz ekibinin başarılı sağ beki Maxi Pereira da sakatlanarak yerini Hernani'ye bıraktı.

ABOUBAKAR'IN DURUMU CİDDİ

Aboubakar'ın durumunun daha ciddi olduğu ancak iki futbolcunun da Galatasaray maçında oynanayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Golcü futbolcuyla ilgili konuşan Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, "Sağlık heyetinden Aboubakar'la ilgili bilgi aldım. Sanırım durumu iyi değil ama kontrollerden sonra tekrar bakacağız. İyi olmasını ümit ediyorum" dedi.