Porto, Ze Luis'i açıkladı

Portekiz'in köklü ve güçlü kulübü Porto, Spartak Moskova'dan Ze Luis'i renklerine bağladı.

4 YILLIK İMZA ATTI

28 yaşındaki golcüyle bir süredir ilgilenen Porto, oyuncunun transferini Twitter hesabından duyurdu ve 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçmişte adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Ze Luis, son dört sezonu Rus ekibi Spartak Moskova'da geçirdi.

Geçmişte Braga, Videoton ve Gil Vicente forması da giyen 1.85'lik forvet, geçen sezon Spartak Moskova'da 36 maça çıkarken 14 gol atıp 2 asist yaptı.