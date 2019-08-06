Porto'dan Aboubakar'a Beşiktaş izni

Burak Yılmaz'ın Udinese'ye karşı oynanan maçta sakatlanması sonrası forvet arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlı yönetim, listenin ilk sırasına eski golcüsü Aboubakar'ı yazdı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sakatlık sorunlarıyla uğraşan ve Porto'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen yıldız futbolcu, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun tercihleri arasında yer almıyor.

Porto'nun forvet hattındaki oyuncu rotasyonu geniş olduğu için, Aboubakar'ın transferi konusunda Beşiktaş'ın eli oldukça güçlü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINMADI

Son olarak Porto'nun, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılacağı Krasnodar maçı öncesi UEFA'ya verilen oyuncu listesine Aboubakar'ı dahil etmemesi, 27 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştırdı.

Porto'da kalmayı düşünmeyen Aboubakar'ın siyah-beyazlı kulübe dönmeyi çok istediği belirtildi.

Aboubakar'ın kadroya alınmadığı listede şu isimler bulunuyor: Marchesín, Vaná e Mbaye (guarda-redes), Tomás Esteves, Pepe, Marcano, Bruno Costa, Luis Díaz, Romário Baró, Nakajima, Marega, Alex Telles, Tecatito Corona, Manafá, Mbemba, Zé Luís, Danilo, Osorio, Saravia, Otávio, Sérgio Oliveira, Soares e Fábio Silva.

2016-2017 sezonu boyunca siyah-beyazlı formayı giyen ve her fırsatta Beşiktaş'ı çok sevdiğini dile getiren Aboubakar, Türkiye kariyeri boyunca oynadığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.