Portolu Pereira: Beşiktaş gerçekten çok güçlü

Porto’nun Uruguaylı savunma oyuncusu Maxi Pereira, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

”PERFORMANSTAN MEMNUNUZ”

Stattaki atmosfer hakkında konuşan Pereira, “İletişim kurmanın bile zor olduğu bir stadyumda zor bir maç oldu. Çok zorlu bir rakiple karşı karşıya geldik. Gösterdiğim performans ve çabadan memnunuz” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ”

Kazanmak için İstanbul’a geldiklerini dile getiren Pereira, “Buraya kazanma fikriyle geldik ancak Beşiktaş’ın zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Başımız dik bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Oyunumuz hafife alınmamalı çünkü Beşiktaş gerçekten çok güçlü” şeklinde konuştu.

Maxi Pereira, Beşiktaş’a karşı 90 dakika forma giydi ve sarı kartla maçı tamamladı.