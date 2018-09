Porto'nun hocasından Galatasaray açıklaması

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Galatasaray, Schalke ve Porto ile birlikte mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu değerlendirdi.

Sergio Conceiçao, gruptaki tüm takımların birbirine yakın güçlerde olduğunu dile getirdi.

HEDEFİMİZ HER MAÇI KAZANMAK

Amaçlarının gruptaki her maçı kazanmak olduğunu dile getiren Sergio Conceiçao ''Grubumuz çok dengeli. İlk torbadan çıkan takım da son torbadan çıkan takım da birbirine çok yakın. Geçen sezon da böyleydi. Her takım üst tura çıkabilir. Geçen yıl grupta Beşiktaş, Leipzig ve Monaco vardı, Monaco sonuncu olmuştu. Yine böyle bir grupta olmak avantaj mı değil mi tam bilmiyorum ama bence zor bir grupta mücadele edeceğiz. Grubumuzda bizim dışımızda 2 şampiyon var, Galatasaray ve Lokomotiv. Ne olursa olsun bizim tek düşüncemiz yine kazanmak olacak. Hedefimiz oynadığımız her maçı kazanmak. Bu hem ulusal hem de uluslararası alanda asıl amacımız'' ifadelerini kullandı.

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Schalke ile karşı karşıya gelecek.