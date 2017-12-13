Porzingis'ten tarihi performans

New York Knicks, 99-99'luk skorla uzatmaya giden Los Angeles Lakers karşılaşmasını 113-109 kazandı.

35 SAYI 10 RİBAUNT

Ev sahibi Knicks'in Letonyalı basketbolcusu Kristaps Porzingis, 8'de 5 üç sayı isabetiyle oynadığı mücadeleyi, 37 sayı, 11 ribaunt ve 5 blokla tamamladı. 2,21 metrelik forvet böylece 35 sayı, 10 ribaunt, 5 blok ve 5 üç sayılık basket barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.

Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope'un 24 sayı, 3 top çalma, Kyle Kuzma'nın 19 sayı, 6 ribaunt ve Lonzo Ball'un 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.