Poşetten forma yapan taraftara Fenerbahçe'den büyük jest

Fenerbahçe Twitter hesabı, maddi durumu yeterli olmadığı için poşetten forma yapan Fenerbahçe taraftarı Bayram'a büyük bir jest yaptı.

POŞETTEN FORMA OLMAZ DEDİLER BEN YAPTIM

Twitter adresinden ''Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe'ye başarılar'' yazan Bayram'a ulaşan Fenerbahçe Twitter adresi, genç taraftara cevap yazdı.

STADA DAVET ETTİLER

Fenerbahçe, genç taraftara ''1 Eylül'de önce İstanbul'u gezmek, sonra Fenerbahçe - Kayserispor maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz. #Yeniden #Biz'' diye yazdı ve stada davet etti.