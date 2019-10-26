Ensonhaber.com'a dön

Potada derbi günü

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Yorum Yap

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP BAŞLADI

Galatasaray, 4 haftası geride kalan Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe ise averajla Pınar Karşıyaka'nın ardından 2. durumda bulunuyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM