Potada derbi günü

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE NAMAĞLUP BAŞLADI
Galatasaray, 4 haftası geride kalan Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe ise averajla Pınar Karşıyaka'nın ardından 2. durumda bulunuyor.