Potada Galatasaray-Beşiktaş kapışması

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

İKİ TAKIM DA 1 GALİBİYET ALDI

Sezona başkent deplasmanında Türk Telekom karşısında yaşadığı yenilgiyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 2. haftada konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ni yenerek sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta ise 2. haftada ağırladığı Anadolu Efes karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon ligde yapılan iki maçı da Galatasaray Doğa Sigorta kazanmıştı.

İki ekip, son olarak eylül ayında düzenlenen Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşı karşıya gelmiş, sarı-kırmızılılar parkeden 68-67 galip ayrılmıştı.