Potada şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3. lig şampiyonluğunu taraftarı önünde kazandı.

Sarı-lacivertliler sezona Doğuş Grubu’yla iş birliği yaparak başladı. Geçen sezonki başarılarda önemli rol oynayan Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh ve Pero Antic’in ayrılması üzerine kadro, Brad Wannamaker, Nicolo Melli, Marko Guduric ve Jason Thompson ile güçlendirildi.

Fenerbahçe Doğuş, hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Euroleague'de son şampiyon unvanıyla yoğun bir maç takvimine girdi. Sarı lacivertliler ligde ilk devreyi 13 galibiyet 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamladı.

SERİ ATAŞEHİR'DE BAŞLADI

İkinci yarının ilk maçında Banvit'e 63-61 yenilen Fenerbahçe Doğuş, bu tarihten sonra adeta mağlubiyeti unuttu. Zeljko Obradovic’in öğrencileri, kalan 14 maçı da kazanarak normal sezonu zirvede tamamladı. Fenerbahçe Doğuş, çeyrek ve yarı final serilerini kayıpsız geçti. Şampiyonluk mücadelesinde rakip, TOFAŞ'tı. Seri Ataşehir'de başladı.

FENERBAHÇE İŞİ SIKI TUTTU

Fenerbahçe Doğuş bu maçta rakibini 40 sayı farkla yendi. İkinci karşılaşmayı da 86-78 kazanan sarı lacivertliler hem ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı, hem de final serisini Bursa’ya 2-0’lık avantajla taşıdı. TOFAŞ, son anları büyük çekişmeye sahne olan üçüncü maçı 3 sayı farkla 91-88 kazandı. Serinin dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş işi sıkı tuttu.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU

Yalnızca dış atışlardan 45 sayı bulan Obradovic’in öğrencileri maçı 95-77 kazandı ve seriyi İstanbul'a 3-1'lik avantajla taşıdı. Yani alınacak bir galibiyet sarı lacivertlilere şampiyonluğunu getirecekti. Öyle de oldu, Fenerbahçe Doğuş şampiyonluk kupasını Ataşehir’de taraftarı önünde kaldırdı.