Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin ilk derbisinde Beşiktaş Sompo Japan, evinde lider Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Ligdeki yabancı sınırı nedeniyle Fenerbahçe Beko’da 3, Beşiktaş Sompo Japan’da ise bir oyuncu kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Jan Vesely, Erick Green ve Nikola Kalinic’i derbi maçının kadrosuna yabancı sınırından dolayı almadı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Joe Alexander’ı 12 kişilik maç kadrosunda tercih etmedi.

Maça iki takım da hücumda sıkıntılı başladı ve ilk 5 dakikalık bölüm 6-9 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı 1 sayıya indirse de öne geçmeyi başaramayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 17-19 geride tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, farkı 6 sayıya kadar çıkarmayı başarsa da Beşiktaş ilk 5 dakika geçilirken 28-30'luk skoru yakaladı. Oyunda ve skordaki denge periyot sonuna kadar sürdü ve ilk yarı 32-36 sona erdi.

Üçüncü çeyreğin bitimine 7:03 kala 38-43 Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Sonrasında 8-0 seri yakalayan Fenerbahçe, 2:23 kala skoru 38-51'e getirdi ve konuk ekip çeyreği de 45-60 üstün tamamladı.

Son çeyrekte farkı daha da açmayı başaran konuk ekip, 4:38 kala skoru 53-74'e getirdi. Farkı maç sonuna kadar koruyan Fenerbahçe, karşılaşmadan da 58-79'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 15. maçında 13. galibiyetini alırken 15. maçında 7. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, ligde son iki deplasman maçını Galatasaray ve Banvit'e kaybetmişti ki bu kötü seriyi Beşiktaş deplasmanında sonlandırdı.