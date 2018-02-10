Potanın Perileri 3'te 3 yaptı

Grupta oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup eden ay-yıldızlı takım, 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Belarus ise grupta ilk kez mağlup oldu.

EN SKORER IŞIL ALBEN OLDU

Mücadelede 19 sayı üreten A Milli Takım'ın kaptanı Işıl Alben, en skorer oyuncu oldu. Ay-yıldızlı ekipte Holingvorth 15, Tuğçe Canıtez ise 13 sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Ev sahibi ekipte ise Bentley 12 sayıyla çift hanelere ulaşan tek oyuncu oldu.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da tribünden izledi.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 14 Şubat Çarşamba günü Estonya ile İstanbul'da karşılaşacak