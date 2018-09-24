Potanın Perileri Dünya Kupası'nda ilk yenilgilerini aldı

Milli takım, grupta ilk kez mağlup olurken, Nijerya da ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hücumda hızlı başlayan Türkiye, Işıl Alben'in basketiyle 1. çeyreğin son dakikasında 10 sayılık fark (15-5) yakalarken, periyodu da 15-7 önde geçti.

Mücadelenin ikinci periyoduna Esra Ural Topuz'un hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla başlayan milli takım, 12. dakikada 19-7'lik skorla farkı 12 sayıya çıkardı. Yakaladığı farkın ardından üst üste top kayıpları yapan A Milli Takım'da uzun oyunculardan Holingsvorth 17. dakikada üçüncü faulüne ulaştı. Bu oyuncunun kenarda bulunduğu dakikalarda oynayan Esra Ural Topuz da 18. dakikada sakatlanırken, milli takım alan savunmasına döndü. Ribauntlarda zorlanan ve farkın erimesine engel olamayan Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 32-29 üstün tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

Milli takımda Holingsvorth, ikinci yarının hemen başında 4. faulünü aldı. Pota altındaki oyuncularını istediği gibi kullanamayan Türkiye, rakibinin alan savunması karşısında da sayı bulmakta zorlandı ve 22. dakikada Ogoke'nin basketiyle 36-35 geriye düştü.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü çeyrekte 21. dakikada Işıl Alben ile üç sayılık basket bulabilen milli takım, ardından 8 dakikadan fazla süre skor üretemedi ve 29. dakikada 17 sayı (52-35) geriye düştü. Son dakika içinde 7 sayı üreten milliler, 3. periyot sonunda farkı 10 sayıya kadar düşürdü: 52-42.

SON PERİYOT

Karşılaşmanın son periyodunda büyük mücadele veren milliler, Olcay Çakır Turgut'un üst üste basketleriyle 37. dakikada farkı 6 sayıya indirmeyi başardı: 63-57. Maç içinde yaşadığı şanssızlıklara rağmen oyundan kopmayan Türkiye, Olcay Çakır Turgut ile bir basket daha buldu ve 39. dakikada farkı 4 sayıya (67-63) indirdi. Türkiye, oyuna ortak olduğu anlarda iki kritik hücumdan boş dönünce, sahadan 74-68 mağlup ayrıldı.



Bu arada Nijerya, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini milli takıma karşı aldı.

Nijerya: 74 - Türkiye: 68

Salon: Santiago Martin

Hakemler: James Alexander Boyer (Avustralya), Julio Anaya (Panama), Nan Ye (Çin)

Nijerya: Kalu 7, Aisha Muhammed 9, Akhator 13, Elonu 6, Ngingifa 9, Amukamara 5, Imovbioh, Ogoke 22, Edeferioka 3, Okoye

Türkiye: Işıl Alben 15, Ayşe Cora, Cansu Köksal 5, Tilbe Şenyürek 5, Holingsvorth 11, Bahar Çağlar 10, İlayda Güner 1, Olcay Çakır Turgut 11, Esra Ural Topuz 4, Asena Yalçın 2, Tuğçe Canıtez 4

1. Periyot: 7-15

Devre: 29-32

3. Periyot: 52-42

5 faulle çıkanlar: 35.54 Holingsvorth (Türkiye), 37.44 Kalu, 34.59 Elonu (Nijerya)