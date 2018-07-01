Potanın Perileri Kanada yolcusu

Edmonton kentine gidecek milliler, burada 4, 6 ve 7 Temmuz'da olmak üzere ev sahibi ülke milli takımıyla 3 hazırlık maçı oynayacak. Milli takım kafilesi, hazırlık maçlarının ardından 9 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek.

Kamp çalışmalarına geniş bir kadroyla başlayan A Milli Takım'da Elif Emirtekin, Gizem Sezer ve Alperi Onar uzun tedavileri nedeniyle daha önceden kadrodan çıkarıldı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Melike Bakırcıoğlu ile Melis Gülcan da Kanada kadrosunda yer alamayacak. Kanada maçlarının ardından kamp çalışmalarını tamamlayacak milliler, 1 Ağustos'ta tekrar toplanarak Dünya Kupası için son bölüm hazırlıklarını gerçekleştirecek.

ENE: "ADIM ADIM DÜNYA KUPASI'NA YÜRÜYECEĞİZ"

Kanada maçları öncesi takımın son durumuyla ilgili açıklamada bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, kamp çalışmalarının iyi geçtiğini söyledi. Takımın 17 kişilik oyuncu kadrosuyla son döneme kadar çalıştığını vurgulayan Ene, "Elif, Gizem ve Alperi'nin uzun sürecek tedavileri vardı. Tedavilerine daha çok yoğunlaşmaları için kadrodan çıkardık. Melis ile Melike de sakat, bu iki oyuncu Kanada'ya gelemeyecek. Büyük ihtimal Kanada'ya 11-12 kişilik oyuncu kadrosuyla gideceğiz. Bu, istemediğimiz şeydi ama sakatlıklar buna neden oldu." diye konuştu.

Kamp çalışmalarının hem tecrübeli hem de genç oyuncular için faydalı geçtiğini kaydeden Ene, şunları aktardı: "Bugüne kadar milli takıma gelmemiş 26-27 yaşında birkaç oyuncu vardı. Hem onlara fırsat verip durumlarını görmek hem de biraz daha genç oyuncuları milli takım sistemi içinde görmek istedik. Sistemi onlara anlatmak ve geleceğin milli takımına yatırım yapma amaçlı bir kamp oldu. Milli takım, teknik ekip ve oyuncular için faydalı oldu. Kanada ile oynayacağımız üç maçın ardından başantrenör Ekrem Memnun'un kafasında kadro şekillenir ve 15 Temmuz'da Dünya Kupası için aday kadroyu açıklarız. Adım adım Dünya Kupası'na yürüyeceğiz."