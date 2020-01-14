Poulain Denizli'ye imza atmak üzere

Hırvat ekibi HNK Gorica'dan Boşnak stoper Aleksandar Jovacic'le anlaşamayan Horozlar, Kayserispor'la yollarını ayıran Fransız defans oyuncusu Benoit Poulain'le el sıkıştığı öğrenildi.
Devre arasında Kayseri'yle yollarını ayıran Poulain'in, yeşil-siyahlı kurmaylarla görüşüp el sıkıştığı öne sürüldü.
KAYSERİ FORMASIYLA 14 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'dan transfer edilen Poulain, ilk devrede Kayseri formasıyla 14 maçta banko oynadı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
5 milyon TL'lik eski futbolcu borçlarını TFF'ye ödeyerek transferin önünü açmak isteyen Horoz, 33 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı.