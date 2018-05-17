Ensonhaber.com'a dön

Prandelli, G.Saray'dan 7 milyon euro alacak

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.

Prandelli, G.Saray'dan 7 milyon euro alacak
Yorum Yap

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin sarı-kırmızılı takıma karşı CAS'a açtığı dava sonuçlandı.

7 MİLYON EURO KAZANDI

Prandelli, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve 7 milyon euro tazminat hakkı elde etti.

Ünal Aysal döneminde Mancini'den sonra göreve getirilen Prandelli, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında 16 maça çıkmıştı. 

Aysal'ın başkanlığı bırakmasından sonra başkan seçilen Duygun Yarsuvat, Prandelli ile yolları ayırarak takımı Hamza Hamzaoğlu'na emanet etmiş ve sarı-kırmızılı ekip sezonu 3 kupayla kapatmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM