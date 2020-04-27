Prekazi: Ben olmasaydım, Galatasaray şampiyon olamazdı

Galatasaray'ın 14 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cevad Prekazi, Akşam gazetesine konuştu.

"Ben olmasaydım Galatasaray şampiyon olamazdı." diyen eski futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Bir bakın Prekazi ilk senesinde kaç tane gol atmış. İlk senemde Cüneyt kaptan kaç kez forvet oynadı. Sonra Tanju Çolak geldi. O attı 39 gol, ben attım 16 gol. İkimizin toplam gol sayısı 55. Tanju 39 golün 13 tanesini penaltıdan attı. Bu 13 penaltıyı ben atsaydım 29 golle gol kralı olacaktım. Prekazi'yi hep anıyorsunuz Monaco, Monaco diye. Ben Galatasaray'ın en büyük milli piyangosuyum. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Çok az paraya Galatasaray'a imza attım. Benim yolum, biliyorum ki tertemiz. Prekazi olarak Türkiye'ye geldim ve futbolu gösterdim. Ve Türk futboluna damga, mühür vurdum."