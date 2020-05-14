Premier Lig, 1 milyar sterlin zarar ediyor

İngiltere’de 12 Haziran’da sahalara dönmesi planlanan Premier Lig için başka bir çalışma daha başladı.

Daily Mirror’da yer alan haberde; Premier Lig kulüpleri 2020-21 sezonunu da seyircisiz oynamanın çalışmalarını yapıyor. İngiltere Hükümeti, koronavirüs için aşı bulunmadan statlara seyirci almak istemiyor.

PREMİER LİG 1 MİLYON STERLİN ZARAR ETMİŞ OLACAK

Buna göre dijital ortam kullanılarak sanal taraftar uygulaması, stat ekranlatında mesaj uygulaması, karton taraftar uygulaması gibi bazı gelir getirebilecek çalışmalar yapılıyor.

Ancak 2021’e kadar maçların seyircisiz olması halinde Premier Lig kulüpleri, 1 milyar sterlin zarar etmiş olacak. Kombine satışları, loca satışları ve maç günü gelirleri duracak.